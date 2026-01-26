Liam Rosenior met déjà tout le monde d’accord en Angleterre, le FC Barcelone boucle l’arrivée d’une pépite

Débuts fracassants pour Liam Rosenior à Chelsea

Chelsea a changé d’entraîneur et pour le moment, cela porte ses fruits. Liam Rosenior réussit un début de mandat prometteur à Chelsea avec une première victoire à l’extérieur en Premier League, 3-1 à Crystal Palace, portant son bilan à quatre succès en cinq matchs toutes compétitions confondues. Rosenior, qui avait changé le système, a souligné la qualité du pressing et du positionnement de son équipe, tout en regrettant les dix dernières minutes trop relâchées et le manque de contrôle dans les derniers instants. Les supporters ont chanté son nom, mais le coach insiste sur la nécessité de rester constant et de continuer à gagner leur confiance, estimant que le lien avec eux doit se mériter sur la durée. Des débuts plus que prometteurs pour l’ancien entraîneur de Strasbourg.

Nouvelle recrue pour le Barça !

Une pépite part avec Dro Fernandez mais une autre arrive côté Barça. Le club catalan a enfin bouclé l’arrivée d’Hamza Abdelkarim, attaquant égyptien d’Al Ahly, qui va débarquer en prêt avec une option d’achat à 3 millions d’euros plus variables après de longues négociations. Le directeur sportif d’Al Ahly a confirmé le départ d’Abdelkarim qui passera sa visite médicale ce lundi, dira au revoir à ses coéquipiers et débutera potentiellement dès le week-end prochain avec les jeunes barcelonais d’abord. Star de la Coupe du Monde U-17 au Qatar, l’attaquant était convoité par le Bayern Munich et d’autres cadors européens. Figure émergente du foot égyptien, il a forcé l’accord malgré un gros impact médiatique qui a freiné Al Ahly, le Barça mise sur sa ténacité pour en faire un top buteur à l’avenir.

L’Espagne s’enflamme (encore) pour Endrick

Chaque match est un régal de plus pour Endrick. La pépite brésilienne se régale depuis son arrivée à l’OL en prêt du Real Madrid, la preuve avec son triplé inscrit hier après-midi sur la pelouse du FC Metz qui aura vu de près le talent du joueur prêté par le Real Madrid. L’OL au rythme des percussions brésiliennes écrit Le Progrès. “Hip Hip Hip Endrick” pour L’Équipe. D’abord un petit ballon piqué en une touche pour ouvrir le score, puis une finition parfaite entre les jambes du gardien après un rush de 50 mètres depuis son camp et enfin un penalty qu’il était lui-même allé chercher dans la surface messine. La "Endrick Mania" continue écrit même le journal Marca, preuve que le mariage entre le Brésilien et l’Olympique Lyonnais avait tout de la bonne idée !