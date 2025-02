PL : MU s’incline contre Crystal Palace et replonge, Tottenham se relance contre Brentford

Ce dimanche, la 24e journée de Premier League offrait deux duels de deuxième partie de tableau. Tottenham qui restait sur une série catastrophique de six défaites et un nul sur ses sept derniers matches de championnat a enfin retrouvé le chemin de la victoire. Les Spurs se sont imposés 2-0 sur la pelouse de Brentford grâce à un but contre son camp de Vitaly Janelt (29e) et une réalisation en fin de match de Pape Matar Sarr (87e). Avec ce succès, Tottenham se replace à la 14e position.

Dans le même temps, Manchester United recevait Crystal Palace dans un duel de ventre mou qui a tourné à l’avantage des Eagles. Après l’heure de jeu, Jean-Philippe Mateta a trouvé la solution (64e). Le buteur français s’est même offert un doublé en fin de rencontre (89e). Une victoire 2-0 qui permet à Crystal Palace de remonter au 12e rang juste devant son adversaire du jour.