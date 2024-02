Fenerbahçe : Cengiz Under brille loin de l’OM

L’été dernier, l’Olympique de Marseille décidait de se séparer de Cengiz Under. L’international turc, arrivé en 2021 dans le sud de la France, avait connu trois saisons plutôt convaincantes avec des statistiques honorables. Il avait ainsi marqué 18 buts et délivré 12 passes décisives en 93 rencontres. Mais à l’arrivée de Marcelino qui souhaitait un autre type d’ailier pour son 4-4-2, l’OM avait décidé de le vendre. Fenerbahçe avait ainsi sauté sur l’occasion et déboursé 15 millions pour s’attacher ses services. Un départ qui n’avait d’ailleurs pas vraiment fait plaisir aux supporters olympiens.

Depuis cet été, Cengiz Under vit donc une nouvelle aventure dans son pays d’origine qu’il avait quitté en 2017 pour rejoindre la Roma. ««C’était ma fierté d’être un Olympien. Tous les footballeurs rêvent jouer au Vélodrome et devant vous. Je pars d’ici aujourd’hui avec l’un de mes rêves qui est devenu réalité. Merci à vous tous», expliquait-il au moment de son départ de l’OM. Désormais, l’ailier de 26 ans s’éclate complètement à Fenerbahçe et il ne lui a pas fallu longtemps pour confirmer que sa patte gauche faisait toujours très mal.

8 buts sur les 9 derniers matches

Encore buteur face à Antalyaspor ce samedi, l’international turc (51 sélections, 16 buts) a désormais marqué 8 buts sur ses 9 derniers matches (3 passes décisives) avec notamment un quadruplé clinquant. Il est le meilleur buteur du championnat sur ce début d’année 2024 et assume clairement son rôle alors qu’il est désormais vu comme la figure offensive de la sélection nationale turque pour les prochaines échéances. Pourtant, tout n’a pas été simple pour l’ancien de Leicester depuis le début de saison alors qu’il vient d’ailleurs, pour la première fois de sa carrière, de marquer lors de deux rencontres consécutives en Super Lig.

Après plusieurs matches sans jouer en novembre et décembre, son coach Ismail Kartal avait eu une discussion forte avec lui. Une discussion qui avait fuité dans la presse ensuite. «J’espère que tu vas te réveiller maintenant. Tu dois refléter tes talents et tes qualités sur le terrain. Je veux que tu montres le vrai Cengiz Ünder à tout le monde sur le terrain. Nous avons besoin de toi dans une période difficile, ce sera mieux pour toi et pour l’équipe si tu fais un peu plus d’efforts physiquement», avait-il confié au joueur en décembre dernier. Visiblement, il a été entendu depuis…