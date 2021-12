La Team of the Groupe Stage est sortie et elle devrait faire plaisir aux fans de FIFA Ultimate Team (FUT) car il y a de sacrés joueurs sélectionnés. Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah et bien d'autres qui ont mis le feu à la ligue des Champions, depuis le début de saison. À noter le nouveau boost de Vinicius Jr, qui pointe à 99 de vitesse ! On vous présente tout ça dans cet épisode de FUT Express.

La suite après cette publicité