Endrick vivement critiqué malgré son but, Pedro Neto dans le radar du Barça

Endrick ne fait toujours pas l’unanimité

Malgré son but permettant à l’OL d’égaliser face au Celta Vigo hier soir en 1/8e de finale aller de Ligue Europa, le Brésilien n’a pas marqué beaucoup de points hier soir. L’attaquant lyonnais, malgré son but, a été crédité de la note de 4 dans L’Équipe. Endrick a été très agaçant, comme lors de ses dernières sorties. L’attaquant a frappé 7 fois sur les 19 tentatives lyonnaises, dans des angles parfois impossibles. Un constat partagé par Daniel Riolo dans l’After foot hier soir : « Endrick me casse la tête, il me fatigue et je ne pensais pas qu’il me fatiguerait si vite. Je me demande si à un moment, il ne va pas plomber des matchs à vouloir tout faire tout seul. Je ne pensais pas qu’il me fatiguerait si vite ». De son côté, Le Figaro parle d’un Endrick en « héros » et se montre beaucoup moins sévère en disant que c’est en étant insistant comme Endrick que l’OL est parvenu à débloquer la situation.

Pedro Neto dans le viseur du Barça

Dans l’actualité depuis son coup de sang sur un ramasseur de balle lors du match face au PSG, le Portugais est dans le viseur de l’UEFA. Mais outre son geste, il est également dans le viseur du FC Barcelone qui souhaite le recruter. L’ailier portugais de 26 ans séduit par sa vitesse, sa capacité à marquer ou servir et sa polyvalence, pouvant évoluer sur les deux flancs, voire en faux avant-centre. Barcelone prévoit de renforcer son attaque et le surveille de près. L’international portugais a été recruté par Chelsea en 2024 pour 60 millions d’euros et reste dans un effectif compétitif. Son agent, Jorge Mendes, bien connecté au club catalan, pourrait faciliter une transaction si le Barça décide de passer à l’action.

L’Espagne s’inquiète pour Raphinha

De son côté, AS fait un constat sur Raphinha : il est bien humain ! Raphinha n’est plus « super-héros » cette saison. La version exceptionnelle de l’an dernier, avec 34 buts et 26 passes, laisse place à 15 buts et quatre passes seulement cette saison. Malgré son engagement, son leadership et son humilité, il lui manque la précision et l’étincelle qui faisaient sa force. Blessé à 13 reprises et écarté deux fois par précaution, il n’a connu qu’un court moment de gloire lors de la Supercoupe, où il a brillé et été nommé MVP. Depuis, les problèmes physiques sont revenus, créant des tensions avec le staff et Hansi Flick. Pour l’entraîneur, Raphinha reste un joueur clé et un relais précieux sur le terrain, mais Barcelone attend qu’il retrouve sa forme de l’année dernière pour redevenir décisif.