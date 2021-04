Man City : Pep Guardiola et la menace PSG

Vainqueur de la Coupe de la Ligue ce week-end aux dépens de Tottenham, Manchester City affronte le Paris SG mercredi en demi-finale de Ligue des Champions ce mercredi. Un rendez-vous que Pep Guardiola prépare encore comme il l'a expliqué au site officiel des Skyblues. Et le technicien espagnol semble impressionné par la force de frappe parisienne.

«Il est presque impossible de les contrôler pendant 90 minutes pleines. Nous devons terminer notre analyse de leur équipe mais il y a beaucoup de qualité, pas seulement Neymar et Mbappé, Di Maria et Draxler quand ils jouent, la qualité et la personnalité de joueurs comme Paredes et Verratti quand ils sont là. Ils sont organisés en défense. Mais ce sont les demi-finales de Ligue des Champions, contre Chelsea, Madrid ou une autre équipe, c'est toujours difficile. Nous devrons jouer comme nous savons le faire et montrer qui nous sommes. C'est ce que nous allons essayer de faire», a lâché le Catalan. L'affiche promet !