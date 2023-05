Angers - Monaco : les compositions officielles

Monaco saura-t-il se reprendre sur la pelouse d’un condamné ? Angers, assuré de descendre en Ligue 2, reçoit l’ASM à 13h ce dimanche, pour le compte de la 34e journée de L1. Les Angevins, qui restent sur 3 défaites contre Clermont, le PSG et Rennes, vise avant tout à dépasser les 17 points pour éviter une saison record dans le mauvais sens du terme (14 pts pour l’instant). Les Monégasques, de leur côté, ont chuté de façon désastreuse à Lens (0-3) et contre Montpellier (0-4) et pointe à 9 pts de Marseille désormais.

Pour cette affiche, le SCO effectue un changement par rapport au match à Rennes, avec la titularisation de Bahoya à la place de Hunou devant, aux côtés de Niane. La défense à 5 habituelle est reconduite, derrière le milieu de terrain composé de Bentaleb, Mendy et Abdellil. Pour Monaco, Clement fait largement tourner en l’absence de Ben Yedder. écarté pour avoir été en retard à l’entraînement. Minamino et Diatta sont dans le XI, tout comme Vanderson, Boadu et Matazo.

Les compositions

Angers : Bernardoni - Thioub, Valery, Houtondji, Bamba, Kalumba - Bentaleb (cap.), Mendy, Abdelli - Bahoya, Niane

Monaco : Nübel - Vanderson, Disasi (cap.), Matsima, Caio Henrique - Matazo, Fofana - Diatta, Golovin, Boadu - Minamino