FC Barcelone : Ousmane Dembélé de retour dans le groupe

Voilà une excellente nouvelle pour le FC Barcelone. Absent des terrains depuis fin janvier en raison d’une blessure à l’ischio-jambiers, l’international français de 25 ans est officiellement de retour dans le groupe convoqué par Xavi pour la réception du Real Bétis, ce samedi, en Liga. Andreas Christensen, blessé depuis la mi-mars, fait lui aussi son come-back dans le groupe du Barça, solide leader de Liga malgré sa défaite face au Rayo Vallecano (1-2) cette semaine.

«Les sensations n’étaient pas bonnes et la blessure se situait dans une zone plus difficile à guérir, a confié Xavi, en conférence de presse, ce vendredi, à propos de Dembélé. Il va bien et il est heureux. Nous verrons si nous le ferons débuter ou si nous l’utiliserons comme remplaçant, mais c’est une nouvelle très importante pour nous. Il nous a manqué. C’est le meilleur footballeur en un contre un, il y en a peu dans le monde comme lui. Demandez aux latéraux de LaLiga qui ils préfèrent. C’est un joueur avec une vitesse énorme, il est différent. C’est logique qu’il nous ait manqué.»

