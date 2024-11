Raymond Domenech fracasse Antoine Griezmann

Hier soir, l’Atlético de Madrid s’est imposé sur le fil sur la pelouse du Paris Saint-Germain lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions (2-1). Une rencontre durant laquelle Antoine Griezmann ne s’est pas distingué hormis en fin de match. Et pour Raymond Domenech, la prestation du Mâconnais prouve que sa retraite internationale n’est finalement pas une si mauvaise nouvelle que ça pour Didier Deschamps.

«Au vu de ce match PSG / Atlético on se dit que la retraite internationale de Griezmann n’est finalement pas une mauvaise nouvelle pour DD. PSG / Atletico comment peut-on sortir Alvarez qui est un poison permanent et laisser Griezmann qui est le fantôme de lui-même», a-t-il posté sur son compte X. Ce qui n’a pas empêché Griezmann d’être passeur décisif sur le but de la victoire d’Angel Correa.