Brendan Rodgers démonte la rumeur MU

Annoncé parmi les candidats à la succession d'Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United par divers médias anglais, Brendan Rodgers, sous contrat avec Leicester City jusqu'en juin 2025, a répondu de manière très ferme ce jeudi en conférence de presse.

«D'abord, c'est réellement irrespectueux de votre part de poser la question lorsqu'il y a un manager en place, un bon entraîneur et un bon mec, qui est en place au club. Ensuite, je ne peux pas vraiment commenter quelque chose qui n'est pas vrai. Je suis ici en tant que manager de Leicester City. Je suis fier d'être ici, je me sens privilégié et pleinement impliqué dans le projet du club, aux côtés des joueurs. C'est tout. Tout le bruit autour, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler», a-t-il envoyé. Les choses semblent claires.