Le sale coup de Carlo Ancelotti dans le dos du Real Madrid, les gros clubs italiens se font la guerre pour Khéphren Thuram

Ancelotti est déjà prêt à partir

Dans les pages intérieures de Sport ce mardi, on découvre un article sur Carlo Ancelotti. Le quotidien reprend des informations d’UOL Esporte qui a contacté une de ses sources travaillant pour la Confédération brésilienne de football. Au Brésil, on apprend que le coach italien s’est déjà engagé par écrit à être le prochain entraîneur de la Canarinha et que l’on ne craint pas qu’il renouvelle son contrat avec le Real Madrid, comme ça a pu être rapporté par certains médias pro-madrilènes. Il semble prêt à devenir le prochain sélectionneur du Brésil. «Les Espagnols se battent tous les jours avec des informations contradictoires. Le Real Madrid joue avec ça tout le temps. Mais il n’y a aucun risque, le contrat est signé», aurait confié la source brésilienne aux médias. Si c’est le cas, c’est illégal, car il a un contrat jusqu’en juin 2024 avec le club madrilène, passé janvier ce sera différent et accepté.

La dynastie Thuram en Serie A

Et pour terminer, on va retrouver la Une du Corriere Dello Sport, pour s’intéresser à ce qui est encadré en bas de page. Khéphren Thuram à la cote en Serie A. À en croire les informations du journal transalpin, après le père Lilian et le premier fils Marcus, le troisième membre de la dynastie pourrait débarquer en Italie bientôt. Son nom figure depuis longtemps sur les shortlists des dirigeants de l’Inter et de la Juve. Mais aujourd’hui, il serait la priorité des deux clubs. Vu son évolution, son prix pourrait bientôt être inatteignable pour les deux clubs, surtout que Liverpool est aussi sur le coup. Cette perspective oblige donc l’Inter et la Juve à accélérer. De toute évidence, il s’agit d’une opération qui sera finalisée cet été, mais des échanges importants doivent débuter dans les semaines à venir. Les Nerazzurri ont un avantage de taille pour l’instant : ils ont déjà le grand frère pour le convaincre de signer. Nice devrait exiger au moins 40 millions d’euros pour laisser filer sa pépite. Mais attention, d’après AS, Oscar Damiani, ancien joueur de la Juventus et agent de Lilian Thuram, a recommandé Khéphren Thuram à Carlo Ancelotti, qui ne serait pas insensible. Encore faut-il qu’il reste au Real Madrid…

Le match comique de l’Angleterre

Les Three Lions n’ont pu faire mieux qu’un triste match nul contre la Macédoine du Nord (1-1). Un spectacle «burlesque» pour le Daily Star très critique. Voici comment le tabloïd résume la rencontre : «un but chanceux contre son camp sauve les Lions boiteux après un penalty digne d’une mauvaise blague». Du côté du Daily Mail, on salue tout de même la prestation d’Harry Kane, qui a au moins mis «la pression sur les défenseurs adverses pour qu’ils marquent à sa place». Enfin, The Sun se moque des dernières déclarations du sélectionneur, Gareth Southgate, qui expliquait vouloir devenir numéro 1 au classement mondial.