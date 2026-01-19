Real Madrid : Kylian Mbappé prend position face au malaise Vinicius Junior

Ce week-end, le Real Madrid a battu Levante (2-0) et a profité de la défaite du FC Barcelone sur le terrain de la Real Sociedad (2-1) pour revenir à un petit point des Blaugranas au classement de Liga. Pas suffisant pour calmer les supporters merengues furieux après l’élimination catastrophique en Coupe du Roi par Albacete. Face à Levante, le public du Bernabéu l’a d’ailleurs fait savoir en sifflant copieusement Vinicius Junior, Jude Bellingham et même le président Florentino Pérez. Un accueil hostile qui a marqué le Brésilien, consolé par les siens dans le tunnel juste avant de pénétrer sur la pelouse.

«Les sifflets, moi… Je pense que je les comprends.»

Le vestiaire madrilène a lui aussi été surpris par ces hostilités, forçant le coach Arbeloa à monter au créneau en conférence de presse. « Je ne crois pas qu’il soit sifflé à tous les matchs, je respecte énormément ce public parce que l’exigence qu’il met pousse les joueurs à donner le meilleur. Que personne n’oublie ce que Vini a fait ici, il a pris l’équipe sur ses épaules et nous a donné des titres. C’est l’un des nôtres et il va continuer à l’être pendant longtemps ». Sans surprise, cet événement a, une nouvelle fois, remis en cause la prolongation de l’international auriverde. Après ce week-end agité, la presse madrilène attendait avec impatience la présence de Kylian Mbappé en conférence de presse, à la veille d’accueillir l’AS Monaco en Ligue des Champions.

Homme fort de l’équipe merengue, le capitaine de l’équipe de France a été longuement interrogé sur le cas Vinicius Jr. L’occasion pour lui de prendre la défense du numéro 7 madrilène. « Les sifflets, moi… Je pense que je les comprends. Avant d’être footballeur, j’étais un jeune et quand je n’étais pas content, je critiquais les joueurs et, si j’étais au stade, je sifflais. Je comprends, parce que nous ne faisons pas les choses correctement. Ce qui ne m’a pas plu, c’est que si les gens sifflent, ils devraient siffler toute l’équipe. On ne doit pas pointer du doigt un joueur en particulier. Nous jouons mal en équipe et nous avons la personnalité nécessaire pour changer cela sur le terrain. Je ne pense pas que les supporters du Real Madrid soient contre nous. Ils sont en colère, mais je suis sûr qu’ils reviendront vers nous », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

Mbappé défend aussi Bellingham

« Bien sûr, ce n’est pas la faute de Vini. C’est la faute de toute l’équipe. C’est la seule chose que j’ai à dire aux supporters. Qu’ils sifflent toute l’équipe. Nous devons l’accepter, c’est notre travail. Nous le savons. Mais il ne faut pas s’en prendre à certains pour dire que c’est leur faute. C’est la faute de tous. À Madrid, il y a des moments comme ça et il faut changer cela. Vini, comme vous, comme elle (Mbappé montre une journaliste), comme tout le monde. C’est un être humain. C’est un très grand joueur. C’est un type incroyable, j’ai la chance de le connaître et je l’aime beaucoup. Nous devons mieux le protéger. Pour qu’il ne soit pas seul contre tout le monde. Il n’est pas seul à Madrid. Nous sommes tous avec lui. Quand il est au meilleur de sa forme, c’est l’un des meilleurs au monde. Mais je ne suis pas Vini (rires). Je n’ai pas à donner de conseils. Je ne suis personne pour leur donner des conseils. Ma seule responsabilité est de prendre soin de lui, de le protéger… Quand il est heureux, c’est différent. »

Enfin, Mbappé a également eu des mots pour l’autre Merengue dans le viseur des fans madrilènes : Jude Bellingham. Depuis plusieurs mois, l’Anglais n’arrive pas à retrouver son meilleur niveau. Mais comme avec Vinicius Jr, Mbappé estime que c’est toute l’équipe qui doit prendre. « Personne ne doute de la qualité de Bellingham. Il a beaucoup de potentiel. Quand il est en forme, c’est l’un des meilleurs au monde. C’est difficile, pour tout le monde. Nous pouvons accepter que le public ne soit pas satisfait, mais ils doivent siffler tout le monde, ce n’est pas la faute de Jude ou d’un joueur en particulier. C’est notre travail de changer la situation. Nous avons gagné en championnat et maintenant nous devons continuer en Ligue des champions. Si le public voit que nous faisons des efforts, que nous jouons bien, il reviendra vers nous. » C’est dit.