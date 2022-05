Chelsea-Liverpool : les compositions officielles

Chelsea et Liverpool se retrouvent en finale de la FA Cup ce samedi (rencontre à suivre en direct commentée sur Foot Mercato à 17h45), quelques mois après la finale de la Carabao Cup remportée par les Reds (0-0, 10-11 après t.a.b). Les hommes de Jürgen Klopp sont toujours en course afin de réaliser le quadruplé, en attendant de connaître l’issue de la bataille avec Manchester City pour le titre de champion d’Angleterre et la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid le 28 mai prochain. Les Blues quant à eux ont l’opportunité de glaner leur troisième trophée de la saison, après avoir été vainqueurs de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe du monde des clubs.

La suite après cette publicité

Liverpool devra faire sans Fabinho, sorti sur blessure mardi contre Aston Villa (1-2). C'est donc Henderson qui entre au milieu de terrain, aux côtés de Keïta et Thiago. Konaté est préféré à Matip en défense centrale, alors que Diaz, Mané et Salah sont alignés devant. Du côté de Chelsea, Kanté revient de blessure mais débutera sur le banc. Kovacic et Jorginho prennent place devant la défense, où Chalobah est présent plutôt qu'Azpilicueta. Lukaku est titulaire à la pointe de l'attaque, accompagné de Mount et Pulisic sur les ailes.

Les compositions officielles :

Chelsea : Mendy - Chalobah, Silva, Rüdiger - James, Kovacic, Jorginho, Alonso - Mount, Pulisic - Lukaku

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Henderson, Keïta, Thiago - Diaz, Salah, Mané