OL : Pierre Sage encense Tolisso et Caqueret

Dans le cadre de la dernière journée de la phase aller du championnat de France, l’Olympique Lyonnais, fort de deux succès de rang, accueillera le FC Nantes avec la ferme intention de poursuivre sa bonne dynamique. Présent en conférence de presse, ce lundi, Pierre Sage a d’ailleurs reconnu que l’état d’esprit du groupe rhodanien était, aujourd’hui, plus décontracté. «Il y a plus de sourires, ce qui rend l’entraînement un peu plus léger. Il faut toutefois faire attention, car le statut de l’équipe change. Il faut assumer cette nouveauté. Il ne faut pas perdre de vue que l’objectif est d’atteindre environ 35 points. L’enjeu est de mobiliser les joueurs dans le travail».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Nantes 18 16 -8 5 3 8 19 27 16 Lyon 13 16 -12 3 4 9 15 27

Relancé sur les bonnes choses aperçues contre Toulouse et Monaco, le technicien lyonnais a notamment mis l’accent sur le rendement de son milieu de terrain, incarné par Corentin Tolisso et Maxence Caqueret. «Le fait d’avoir joueur de plus derrière donne plus de liberté offensivement à Maxence Caqueret et à Corentin Tolisso. La discipline défensive de Maxence permet à Corentin de s’engager plus offensivement, et vice versa. Quand nous sommes passés à une configuration à trois milieux ensuite, c’était très intéressant aussi». Les intéressés apprécieront.