Ces 5 pépites qui peuvent rapporter plus de 300M€ au FC Porto !

Géant portugais, le FC Porto est dans une sacrée période de transition. Troisième du championnat portugais l’an dernier, le club lusitanien n’a pas pu se qualifier pour la Ligue des Champions. Un échec pour les Dragons qui ont été reversés en Ligue Europa. Outre cela, les élections présidentielles ont été mouvementées entre le président historique Pinto Da Costa qui a perdu et rendu son tablier après 42 ans de mandat et André Villas-Boas, l’homme qui doit incarner le nouveau du FC Porto. Rapidement après sa victoire, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a dû gérer une situation de guerre ouverte avec un autre coach légendaire du club portugais, Sérgio Conceição. Une période compliquée, qui a conduit au départ de celui qui est depuis peu le nouveau coach de l’AC Milan.

La suite après cette publicité

Nommant Vitor Bruno sur le banc des Dragons, André Villas-Boas a dû faire face également à des finances compliquées qui ont amené à un été malin. Ainsi, le club portugais n’a pas déboursé plus de 40 millions d’euros avec notamment les arrivées de Samu Omorodion (Atlético de Madrid), Francisco Moura (Famalicao), Deniz Gül (Hammarby), Nehuén Pérez (Udinese), Fabio Vieira (Arsenal) et Tiago Djalo (Juventus), les trois derniers arrivant sous la forme d’un prêt. Des ajouts qualitatifs dans une équipe qui a pris un visage bien différent. Malgré un début de saison difficile, un collectif bien plus huilé ressort sur les dernières semaines et permet l’émergence de plusieurs talents.

Nico Gonzalez (22 ans)

Certainement le joueur le plus établi de l’équipe. Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone après un prêt mitigé à Valence, Nico Gonzalez n’a pourtant pas réussi à impressionner Sérgio Conceição dans un premier temps, mais a bataillé pour parvenir à inverser la tendance. Finalement, il y est parvenu et s’est installé comme un indiscutable. Le natif de La Corogne a tout simplement haussé son niveau sur cette saison et a poursuivi une année 2024 exceptionnelle sur le plan individuel. Cette saison, celui qui évolue comme relayeur dans un 4-2-3-1 comptabilise 6 buts et 6 offrandes en 25 matches. Son tandem dans l’entrejeu avec le Canadien Stephen Eustáquio fait des merveilles et le milieu de terrain espagnol est bien plus libre dans son apport offensif. Dans le viseur de Liverpool et disposant d’une clause libératoire de 60 millions d’euros, il pourrait bien être l’une des prochaines grosses ventes du club portugais. Le FC Barcelone dispose d’ailleurs d’une clause de revente de 40%.

La suite après cette publicité

Otavio (22 ans)

Également installé dans l’équipe du FC Porto avant cette saison, Otavio est arrivé de Famalicao contre 12,3 millions d’euros l’hiver dernier. Solide central brésilien, il est l’un des nouveaux visages de la défense des Dragons depuis la retraite de la légende Pepe. S’il a eu quelques approximations cette saison, il a démontré une capacité à amener le FC Porto plus haut et le coach Bruno Vitor ne s’y trompe pas : «nous devons exploiter au maximum le potentiel d’un joueur qui, comme je l’ai toujours dit, me semble capable d’atteindre un niveau élevé en Europe. Je vois ce qu’il peut offrir chaque jour. Maintenant, il doit comprendre que les choses ne se passeront pas toujours bien et que c’est dans les moments d’erreur qu’il doit se stabiliser.» Sa clause libératoire est de 50 millions d’euros.

Samu Aghehowa (20 ans)

Visage déjà connu pour ces passages du côté de Grenade et du Deportivo Alavés, Samu Omorodion - désormais appelé Samu Aghehowa - a rejoint le FC Porto à la surprise générale lors de l’été dernier. Ciblé par Chelsea, le buteur avait finalement décidé de rallier le Portugal et cela lui a bien réussi. Derrière le monstre Viktor Gyökeres du Sporting CP, il apparait comme le deuxième meilleur attaquant du championnat avec 13 réalisations en 13 matches. Il atteint les 18 réalisations en 21 rencontres toutes compétitions confondues. Nul doute que cet été encore, il risque d’animer le mercato, lui qui dispose d’une clause libératoire XXL de 100 millions d’euros. L’Atlético de Madrid qui l’avait vendu pour seulement 15 millions d’euros avait néanmoins fixé 50% à la revente.

La suite après cette publicité

Martim Fernandes (18 ans)

Pur produit de la formation du FC Porto, Martim Fernandes s’installe comme titulaire cette saison où il a mis sur le banc Joao Mario. Bien plus tranchant dans son couloir, le latéral droit a distribué de nombreux caviars et compte déjà 5 passes décisives en 22 rencontres. Une belle victoire pour lui dont le rôle l’an dernier sous les ordres de Sérgio Conceição était minime (6 apparitions, 1 offrande). Il s’était d’ailleurs particulièrement distingué en Youth League où il avait été un des leaders de l’équipe qui avait atteint la demi-finale avec Rodrigo Mora et Anha Candé. Sa clause libératoire est de 50 millions d’euros.

Rodrigo Mora (17 ans)

Enfin, c’est certainement la pépite que le FC Porto couve le plus. Considéré comme un génie depuis plusieurs années, Rodrigo Mora avait écrasé le football portugais et européen dans les équipes jeunes. Désormais, c’est le football d’adulte qui va devoir se méfier. Enfin installé en équipe première cette saison où il compte 12 apparitions, il a déjà inscrit 3 buts et 3 passes décisives, s’installant en cette fin d’année 2024 comme titulaire. Homme fort des victoires contre Moreirense (3-0) et Boavista (4-0), il a déjà mis tout le monde d’accord sur son talent. Sa clause libératoire est de 45 millions d’euros, mais atteindra 80 millions d’euros à ses 18 ans. Le FC Porto essaye d’ailleurs depuis un moment de la hisser à au moins 100 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Important pour l’avenir sportif, mais aussi économique du FC Porto, ces cinq joueurs sont essentiels dans la mission reconstruction du club portugais. Le FC Porto dispose également d’autres pépites prêtes à pointer le bout de leur nez comme Deniz Gül (20 ans), Gonçalo Ribeiro (18 ans), Gabriel Bras (20 ans), Gonçalo Sousa (18 ans) et surtout Anha Candé (17 ans). De bonnes nouvelles pour les Dragons et André Villas-Boas après des derniers mois assez compliqués.