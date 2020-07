CdL : Rudi Garcia prévient le PSG

La suite après cette publicité

Demain soir l'Olympique Lyonnais va affronter le PSG en finale de la Coupe de la Ligue. Avant ce choc au sommet, Rudi Garcia était de passage en conférence de presse. L'occasion d'évoquer cette rencontre capitale. «C'est une formidable opportunité de gagner un trophée et puis c'est une finale. Ca fait longtemps que l'OL n'a pas gagné une coupe, il faut croquer dans cette opportunité à pleine dent. C'est quelque chose de magnifique, on a l'occasion de le faire (...) On veut ramener le trophée à Lyon. On a une équipe de très haut niveau».

Présent à ses côtés, Léo Dubois a abondé dans son sens. On connaît les qualités du PSG. «Sur la question physique, on est dans l'inconnu. Mentalement, on doit préparer ce match de haut niveau, puiser au fond de nous-même. On a tous le même objectifs, à nous de mettre la barre très haute et d'être performants. On verra l'intensité du match. Malgré la fatigue et la grosse chaleur, on sait tous ce qu'il y a à aller chercher au bout». Le PSG est prévenu !