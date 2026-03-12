PSG : Luis Enrique explique pourquoi il a sorti Ousmane Dembélé

Titulaire dès l’entame contre Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé n’a pas seulement signé son retour, puisqu’il a aussi largement contribué à la large victoire du PSG (5-2) au Parc des Princes en inscrivant un sublime but. De quoi rendre heureux Luis Enrique qui a néanmoins expliqué la raison de son changement. L’international français a en effet cédé sa place à Kang-in Lee à la 69e.

«La difficulté avec les joueurs de retour d’une blessure est toujours de donner le nombre de minutes pour améliorer leur état. On a discuté pour voir son état. Il a très bien joué, il a fait ce qu’il fait normalement. C’est une très bonne nouvelle pour nous, on s’attend à le voir à Londres», a-t-il déclaré en conférence de presse. L’heure est donc arrivée d’enchaîner.