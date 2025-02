L2 : le Paris FC colle à Lorient, Annecy se replace

La 22e journée de Ligue 2 débutait ce vendredi soir avec, pour l’occasion, une affiche entre le Paris FC et Pau. Alors qu’ils sont toujours à la lutte avec Lorient pour la première place, les Parisiens ont renversé le score (3-1) et reviennent à égalité de points sur les Merlus, qui reçoivent Amiens ce samedi, et enfoncent les Palois (10e). Pour les autres places vers la montée, Annecy a réalisé un coup parfait et s’est relancé en s’imposant contre Laval (7e), en toute fin de match, pour revenir au 5e rang après deux défaites de suite.

Plus bas dans le classement, Troyes a réalisé la bonne opération de la soirée en s’imposant contre Martigues (17e) et revient au 12e rang. Car derrière l’ESTAC, Rodez (15e) s’est fait surprendre par Bastia (9e), alors que le Red Star (16e) n’a pu faire mieux qu’un match nul à Grenoble (8e).