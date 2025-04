PL : Liverpool s’impose face à West Ham, Chelsea freiné par Ipswich, Wolverhampton triomphe à Tottenham

Suite de la 32e journée de Premier League. Liverpool a pris l’avantage à Anfield dès la 18e minute face à West Ham. Salah a profité d’une erreur de Scarles, qui l’a laissé filer seul sur l’aile droite. Le numéro 11 des Reds a ensuite centré au sol pour Diaz, qui, libre au second poteau, a inscrit un superbe but du droit. West Ham a réagi rapidement, avec Kudus qui a frappé la barre transversale à la 22e minute. Puis, à l’heure de jeu, Bowen s’est vu refuser l’égalisation par une belle intervention d’Alisson, permettant à Liverpool de conserver son avantage. Cependant, à la 86e minute, Liverpool a vu Robertson inscrire un but contre son camp, permettant à West Ham de revenir à égalité. Mais à la toute fin du match, Van Dijk a redonné l’avantage aux Reds, inscrivant le but de la victoire et permettant à Liverpool de s’imposer 2-1. Liverpool reste ainsi leader, tandis que West Ham est 17e.

La suite après cette publicité

De son côté, Ipswich a ouvert le score contre Chelsea à la 19e minute grâce à Enciso, avant que Johnson ne double la mise à la 31e. Les hommes d’Enzo Maresca ont réduit l’écart dès la reprise, à la 46e minute, grâce à un but contre son camp. Sancho est venu offrir le but du match nul à la 79e, égalisant à 2-2. Enfin, à Wolverhampton, les locaux ont remporté une victoire convaincante face à Tottenham sur le score de 3-1. Les buts de Aït-Nouri (2e), Spence (38e, contre son camp) et Larsen (64e) ont suffi à assurer les trois points, malgré une réduction du score par Tel (59e) pour les Spurs. Score final 4 but à 2.

Les résultats du multiplex :