Jean-Philippe Mateta ne va pas se faire opérer

Par Samuel Zemour
1 min.
Jean-Philippe Mateta, à Palace @Maxppp

C’était le gros feuilleton de cette fin de mercato hivernal. L’international français Jean-Philippe Mateta, actuellement à Crystal Palace, était sur le point de signer à l’AC Milan dans les dernières heures du mercato. Mais sa visite médicale a finalement échoué en raison d’un problème au genou. Après avoir consulté quatre spécialistes sans consensus, il a été décidé de ménager sa jambe jusqu’à l’après-Coupe du monde, laissant la porte ouverte à une participation au Mondial (11 juin-19 juillet), d’après Le Parisien.

L’avant-centre de 28 ans n’a toutefois aucune garantie d’être retenu dans la liste de Didier Deschamps, tant la concurrence dans le secteur offensif est élevée. Mais malgré sa situation délicate, Mateta peut encore espérer accrocher le wagon avec les Bleus… à condition qu’il retrouve du temps de jeu à Palace. Le club londonien, anticipant son départ, avait déjà recruté Jorgan Strand Larsen pour 55 M€, ainsi que Brennan Johnson et Evann Guessand pour renforcer l’attaque. Le Français reste donc dans une position délicate avant l’été prochain.

