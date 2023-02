Manchester City - Aston Villa : les compositions officielles

C’est dans la tourmente que Manchester City reçoit Aston Villa à l’Etihad Stadium ce dimanche pour la 23ème journée de Premier League (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Avec un contexte extra-sportif difficile, les Cityzens sont tout de même 2èmes au classement avec 6 points de retard sur Arsenal et peuvent revenir à 3 points en cas de victoire avant le choc mercredi contre les Gunners pour potentiellement relancer la course au titre. C’est compliqué en dehors du terrain, c’est aussi compliqué sur le rectangle vert. Le jeu des hommes de Guardiola ne semble plus aussi bien huilé que lors des saisons précédentes malgré les victoires. Afin d’inverser la tendance sur la deuxième partie de saison, Guardiola surprend une nouvelle fois son monde avec un onze sans vrai latéral. Laporte, Dias et Walker en défense avec potentiellement Bernardo Silva arrière gauche quand City n’aura pas le ballon ou Rodri en central et Laporte à gauche. Gündogan est titulaire au milieu, De Bruyne revient dans le onze pour accompagner Haaland, Grealish et Mahrez.

Les Vilains, eux, sont plutôt en bonne forme avant ce match face au champion en titre. Depuis l’arrivée d’Unai Emery les Londoniens sont la 4ème meilleure équipe du Royaume derrière les deux Manchester et Arsenal. Après un début de saison compliqué sous les ordres de Steven Gerrard, le technicien espagnol a su inverser la tendance pour donner une seconde partie de saison prometteuse à son club. 11èmes, les coéquipiers de Boubacar Camara restaient sur 4 matchs sans défaite en Premier League avant de s’incliner contre Leicester la semaine passée mais vont tenter de garder une dynamique positive. Pour cela, le 4-4-2 est bien présent avec Kamara et Douglas Luiz devant la défense. Digne est aussi titulaire côté français avec Buendia devant lui sur l’aile gauche. Bailey et Watkins formeront le duo d’attaque.

Les compositions d’équipes :

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Laporte - Bernardo, Rodri - Gündogan (cap.), De Bruyne - Mahrez, Haaland, Grealish.

Aston Villa : Martinez (cap.) - Young, Konsa, Chambers, Digne - Ramsey, Kamara, Luiz, Buendia - Watkins, Bailey.