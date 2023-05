Équipe de France : Didier Deschamps justifie l’étonnante absence d’Alexandre Lacazette

La suite après cette publicité

La saison se termine, et la finale de Ligue des Champions est le dernier grand rendez-vous de cet exercice 2022/2023, alors que tous les championnats majeurs sont pliés. Mais juste après ce duel entre Manchester City et l’Inter du 10 juin prochain, il y a une journée internationale, qui sonnera définitivement la fin de cette saison. Les Bleus ont deux rencontres dans le cadre des éliminatoires pour le prochain Euro, face à Gibraltar le 16 juin, puis contre la Grèce trois jours plus tard. Didier Deschamps a dévoilé sa liste ce mercredi, puis, s’est exprimé en conférence de presse. Il a notamment été interrogé sur l’absence de Lacazette.

« Tant mieux pour lui si ça se passe bien, s’il a marqué autant de buts c’est aussi parce qu’il joue plus que les saisons d’avant. Bravo à lui, à son club. Alex a toujours eu ses qualités et cette efficacité, il fait partie des sélectionnables, il est préselectionné », a d’abord lancé le sélectionneur tricolore. Il faut dire qu’avec ses 27 buts en 34 rencontres de Ligue 1, il était un candidat plus que crédible et sérieux à une place dans le groupe tricolore…

Deschamps préfère Giroud et Kolo Muani

« Après, il y a de la concurrence, il y a des joueurs qui ont répondu et qui continuent de répondre aux attentes de l’équipe de France. Je ne vais pas prendre quatre ou cinq joueurs au même poste. De par ce que Lacazette fait, on continue de le suivre. Mais il y a des cases, chaque poste est doublé, aujourd’hui Olivier Giroud et Randal Kolo Muani sont les deux joueurs qui occupent ce poste », a conclu Deschamps.

Voilà qui devrait donc, temporairement du moins, calmer un peu le jeu autour du Lyonnais, qui était déjà absent des joueurs nommés au trophée UNFP du meilleur joueur du championnat de France. Toujours est-il que si 27 buts en championnat ne suffisent pas, l’ancien buteur d’Arsenal doit sûrement se demander ce qu’il doit faire de plus pour pouvoir être appelé, lui qui n’a plus été appelé depuis novembre 2017…