Pierre Ferracci assure que le Paris FC va recruter

La nouvelle est tombée hier. La FIFA a interdit de recrutement Angers SCO et le Paris FC pour le prochain mercato. Elle les met en cause dans le cadre d'une affaire d'un transfert-relais concernant Kevin Bemanga. Recruté par le club parisien en 4e division espagnole à l'été 2020, le joueur était parti chez la formation de Ligue 1, moins de 16 semaines après son premier transfert, pour être finalement prêté à Sion en Suisse. Un acte illicite car contraire aux textes de la FIFA qui n'a pas hésité à sanctionner lourdement les clubs français.

Ces derniers ont réagi à travers des communiqués dans lesquels ils crient au scandale. Ce samedi, Pierre Ferracci a même pris la parole en amont de la rencontre entre le PFC et Toulouse. «Je vous rassure on va recruter, pour la Ligue ou la Ligue 2 je ne sais pas. Ce sont les joueurs qui en décideront (sourire). On va recruter comme d’habitude et renforcer l’équipe qui est déjà une bonne équipe puisqu’elle toujours en course pour les play-offs. La bonne foi est tellement évidente que la FIFA va revenir sur sa décision. En plus, nous avons fait appel et nous somme sereins, » rassure le président du Paris FC.