Real Madrid : la renaissance de Kylian Mbappé est en marche !

Qui peut sauver le soldat Mbappé ? C’est la question sur toutes les bouches depuis plusieurs semaines désormais, en France comme en Espagne. En grande difficulté sur le plan personnel comme collectif, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain était attendu au tournant ce dimanche contre Getafe, à l’occasion de la 15e journée de Liga. Plus tôt dans la semaine, face à Liverpool en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a probablement réalisé l’un des pires matchs de toute sa riche et flamboyante carrière. Avec l’absence de Vinícius Júnior, le Bondynois retrouvait pourtant l’aile gauche, sa zone de prédilection. Incapable de faire des différences, l’international français a raté un penalty qui aurait permis aux siens d’égaliser et sa chute provoquée par le coup d’épaule de Virgil van Dijk est devenue un meme utilisé sur les réseaux sociaux. Il avait notamment fini la rencontre avec 15 ballons perdus, deux tirs tentés et des efforts défensifs encore insuffisants.

Déjà le weekend dernier, contre Leganès, Kylian Mbappé avait tenu à revenir sur cette rencontre qu’il jugeait réussie dans l’ensemble, lui qui avait retrouvé le chemin des filets dans la victoire des siens (0-3). « Je crois que j’ai fait un bon match. Je commence à me trouver avec mes coéquipiers. J’ai joué dans une position différente des derniers matches. Mais je peux jouer à tous les postes de l’attaque. Le prochain, je changerais peut-être encore de position, mais je suis prêt à aider l’équipe et à donner mon maximum. De toute façon, jouer à droite, à gauche, au centre, c’est l’histoire de ma carrière et je m’en fiche. Ce que je veux, c’est bien jouer, aider l’équipe et marquer beaucoup de buts », avait-il déclaré au micro de Real Madrid TV. De retour au Santiago Bernabéu, le natif de Bondy a bien enchaîné en championnat avec une deuxième copie offensive réussie en Liga. De quoi calmer l’incendie ardent lancé depuis sa terrible prestation face aux Reds.

Un magnifique but… mais quelques loupés

Toujours en l’absence de Vinícius Júnior, Kylian Mbappé démarrait la rencontre en pointe de l’attaque aux côtés de Rodrygo et de Brahim Díaz. Après un début de match très pauvre en occasion marqué par un rythme haché, le Real Madrid est parvenu à ouvrir le score sur un penalty transformé par… Jude Bellingham (30e). Un penalty gate ? Que nenni, selon Carlo Ancelotti. « Quand Vinicius est là, le tireur se décide entre Mbappé et lui. Sans Vinicius sur le terrain, ceux qui devaient choisir étaient Mbappé et Bellingham, et ils ont décidé entre eux que Jude le tirerait», a indiqué l’entraîneur italien. On aurait pu ainsi s’inquiéter de voir le capitaine des Bleus si peu impliqué dans la discussion avec ses coéquipiers pour tirer le pénalty, surtout qu’il réalisait une entame de match mitigée avec plusieurs duels perdus sur le côté face à Juan Iglesias (2e) et Domingos Duarte (26e), voire sur les deux simultanément comme lors de cette percée à la demi-heure de jeu (32e). Cependant, sur un service magnifique en profondeur de Bellingham, Mbappé a su contrôler le ballon pour décocher une frappe à l’entrée de la surface du plat du pied, qui a tapé le poteau droit avant d’entrer dans la cage. Huitième but de la saison pour le Français et une célébration avec le sourire qui a fait exploser tout l’antre madrilène.

En seconde période, il est passé à plusieurs reprises. Déterminé à définitivement plier le match, Brahim Díaz a lancé Mbappé en profondeur qui s’est présenté seul face à Soria. L’ancien joueur du PSG a parfaitement effacé le gardien, mais a trop croisé sa frappe qui a terminé hors du cadre des cages vides (75e). Bis repetita sur l’action suivante. Sur une magnifique ouverture de Modríc, le Français s’est présenté encore seul face à Soria mais a buté sur le gardien espagnol (78e). À l’approche du coup de sifflet final, Mbappé a provoqué et a servi Güler dans la surface. Le Turc lui a remis astucieusement, mais le Français a manqué le cadre (90e+4). « Il a été actif, dangereux et a marqué un superbe but qui était important pour contrôler le reste du match. Il a été actif et c’est ce que nous attendons de lui. Un soulagement pour tout le monde, car c’était un but spectaculaire avec une exécution fantastique. À part ça, son jeu a été très bon. Les supporters comprennent mieux que quiconque le moment de l’équipe et des joueurs. Ils ont soutenu Mbappé après Anfield parce que c’était juste », a expliqué Carlo Ancelotti en conférence de presse. Le soleil revient à Madrid.