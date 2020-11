LdC : absences défensives au RB Leipzig

Le Paris Saint-Germain est largement diminué pour affronter le RB Leipzig mercredi soir pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions. Le club francilien ne pourra notamment pas s'appuyer sur ses éléments offensifs Neymar, Mbappé et Icardi. Une bonne nouvelle pour le club allemand, pour qui tout n'est pas rose non plus, notamment en défense. En effet, les deux internationaux allemands que sont Halstenberg et Klostermann seront a priori forfaits, alors que le Français Nordi Mukiele revient à peine de blessure.

« Nordi (Mukiele) s’est entraîné hier (lundi). Il ne jouera certainement pas 90 minutes, mais il pourrait débuter. Il n’a pas eu de problème hier, cela nous a réjoui, nous avons besoin de lui. il se testera aujourd’hui lors du dernier entraînement. Si ça fonctionne, qu’il n’y a pas de réaction, il pourra jouer. Halstenberg a toujours des problèmes avec les adducteurs. Klostermann n’est pas disponible », a déclaré Julian Nagelsmann, l'entraîneur de Leipzig, en conférence de presse de veille de match.