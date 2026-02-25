Menu Rechercher
RC Lens : grosse affluence pour l’entrainement ouvert au public !

Par Sebastien Denis
1 min.
Stade François Blin d'Avion pour l'entrainement du RC Lens @Maxppp

L’amour du maillot n’a pas de prix à Lens. Malgré la récente déconvenue face à l’AS Monaco (défaite 2-3 à Bollaert), le public lensois a répondu présent en masse ce mercredi. Comme souvent lorsque le club artésien ouvre son entrainement aux supporters, le stade François Blin a frôlé le guichet fermé avec plus de 4 000 spectateurs venus donner de la voix. Un engouement d’ailleurs peu banal à l’échelle de la Ligue 1.

Racing Club de Lens
𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑜𝑖𝑠 𝐵𝑙𝑖𝑛 ❤️💛 se remplit sous le soleil 𝑎𝑟𝑡𝑒́𝑠𝑖𝑒𝑛 ☀️

Les supporters lensois affluent pour assister à l'entraînement public des hommes de Pierre Sage.

#FiersDEtreLensois
Une communion nécessaire pour l’actuel 2e de Ligue 1, bien décidé à ne pas laisser le doute s’installer après le revers du week-end dernier. Sous un beau soleil, et devant un public conquis et tout acquis à la cause Sang et Or, Pierre Sage et les siens préparent le déplacement de vendredi du côté de la Meinau à Strasbourg pour un choc de haut de tableau de la Ligue 1.

