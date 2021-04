C'est la "guerre civile" entre 3 cadors de Premier League et leurs fans, la nouvelle piste de Tottenham pour remplacer José Mourinho

La suite après cette publicité

«Guerre civile» entre 3 clubs anglais et leurs fans

La Super League a réveillé les fans ! Interdit de stade depuis plus d'un an, le projet scandaleux de 12 clubs européens a fait sortir les supporters de plusieurs clubs dans la rue. Surtout en Angleterre. Après Arsenal vendredi, ce sont les amoureux de Liverpool et de Manchester United qui sont descendus aux abords de leur stade pour demander le départ des propriétaires des deux clubs. Pour le Sunday Star, c'est tout simplement le début de «la guerre civile» entre fans et milliardaires. Surtout que l'on apprend que le propriétaire de Liverpool, John Henry (dont les fans des Reds réclament le départ) viendrait de refuser une offre de rachat du Moyen-Orient de 3 milliards de livres, selon le Sunday Mirror. Cela ne devrait pas calmer la colère. Du côté de Manchester, la famille Glazer est mise sous pression et selon le Sunday Express, elle aurait fixé un prix de vente de 4 milliards de livres pour les Red Devils. Enfin, à Arsenal Stan Kroenke pourrait recevoir dans les prochaines semaines une offre de rachat en provenance du géant de la musique en ligne, Spotify. Selon le «Sunday Telegraph», le fondateur du groupe, Daniel Ek, réfléchirait à racheter les Gunners. Affaire à suivre.

Rodgers en pôle pour Tottenham ?

Après le départ de José Mourinho, c'est l'ancien entraîneur des U19, Ryan Mason qui assure actuellement l'intérim. Mais les dirigeants de Tottenham se penchent déjà sur le nom du futur coach des Spurs pour la saison prochaine. Après avoir pensé à Julian Nagelsmann (que le Bayern Munich piste aussi) ou encore à Nuno Espirito Santo, les Londoniens, selon The Sun, pourraient se tourner vers l'actuel coach de Leicester City, Brendan Rodgers. Il serait même en pôle dans l'esprit du président Daniel Levy afin de succéder au Special One cet été. Mais Rodgers acceptera-t-il ? Alors qu'il est sur le point de mener son club à une nouvelle campagne de Ligue des champions et que Tottenham n'est pas sûr de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine.

L'ultimatum du Milan à Donnarumma

Alors que La Gazzetta dello sport révélait hier que l'AC Milan aurait trouvé un accord avec le portier français du LOSC, Mike Maignan, pour qu'il rejoigne la Lomnbardie cet été, le Lillois reste tout de même dans l'attente. Car il sait qu'il pourra débarquer à Milan seulement si le numéro 1 au poste, Gianluigi Donnaruma, ne prolonge pas son contrat chez les Rouges et Noirs. Pour le moment, comme le rapporte Tuttosport ce matin, l'Italien n'a donné aucune réponse à la prolongation de contrat soumise par ses dirigeants. Un dossier qui traîne en longueur et qui agace le Milan. Selon le média, le club a été obligé de fixer un ultimatum à son portier afin qu'il donne une réponse, positive ou négative. Il a désormais un mois pour faire part de sa décision. Et ainsi ne plus bloquer le mercato des gardiens du côté de la Lombardie.