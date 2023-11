Serie A : le Genoa enfonce un peu plus l’Hellas Vérone

11, c’est désormais le nombre de matches consécutifs sans victoire de l’Hellas Vérone. A la recherche d’un succès depuis le 26 août dernier, les Gialloblu devront encore patienter. En déplacement au Genoa ce vendredi, à l’occasion de la 12e journée de Serie A, les joueurs de Marco Baroni se sont inclinés 1-0.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Genoa 14 12 -3 4 2 6 13 16 18 Hellas 8 12 -9 2 2 8 7 16

L’unique but de la rencontre est à mettre au crédit de l’international roumain et ancien joueur de la Juve, Radu Dragusin (44e, 1-0). Un résultat qui plonge un peu plus l’Hellas Vérone dans la crise, 18e du championnat. Le Genoa grimpe à la 13e position.