Euro 2020, Italie : la réaction à chaud de Roberto Mancini

Roberto Mancini avait pris les destinées d'une sélection italienne dévastée par son absence à la Coupe du Monde 2018. Trois ans plus tard, l'affront est désormais lavé pour la Squadra Azzurra. En remportant l'Euro 2020 aux tirs au but (1-1, 3 tab à 2) face à l'Angleterre à Wembley, l'Italie a écrit une nouvelle page de sa merveilleuse histoire.

Symbole de la réussite insolente transalpine pendant ce championnat d'Europe des Nations, Roberto Mancini pouvait savourer ce sacre européen. Les préceptes de jeu inculqués à ses joueurs ont hissé les Italiens au sommet du football européen. Interrogé par la RAI, le sélectionneur de l'Italie éprouvait quelques difficultés à cacher son émotion.

Roberto Mancini encense ses joueurs

« Nous avons été bons, nous avons encaissé un but tout de suite et nous avons eu du mal, mais ensuite nous avons dominé. Les gars étaient formidables. C'est une victoire importante pour tout le monde et pour tous les fans. Nous sommes heureux, j'espère qu'ils célèbrent. C'était même impossible de penser à ce sacre, mais j'ai des gars extraordinaires et je n'ai pas de mots pour ce groupe merveilleux, » a confié dans un premier temps Mancini.

Le principal protagoniste s'est ensuite penché sur le parcours des siens et sur cette finale au dénouement heureux. « Il n'y avait pas de match facile sur notre chemin, la finale telle qu'elle se déroulait est devenue très difficile et puis nous l'avons dominée. Sur les penalties il faut aussi avoir de la chance et je suis désolé pour les Anglais. L'équipe a beaucoup grandi et je pense qu'elle peut encore s'améliorer, c'était très fatiguant mais nous sommes très heureux pour les Italiens. » Rafler la mise face à l'Angleterre à Wembley reste un incroyable exploit. Roberto Mancini, ses joueurs et toute l'Italie vont désormais pouvoir célébrer ce nouveau titre !