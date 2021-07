Brésil : le coup de gueule de Thiago Silva

Le Brésil a perdu la finale de la Copa América face à l’Argentine (0-1). Une défaite qui fait mal à des Auriverdes devant composer avec une partie des supporters brésiliens préférant ne pas supporter la Seleção. Une situation qui avait déjà poussé Neymar à pousser un coup de gueule. Cette fois, c’est Thiago Silva qui n’a pas manqué de tacler les critiques sur son compte Instagram.

La suite après cette publicité

« La foi pour ne jamais abandonner, la force pour supporter les difficultés et la concentration pour atteindre vos objectifs. Félicitations à notre rival pour la victoire ! Il est maintenant temps de recharger les batteries et de revenir plus fort. Pour ceux qui nous ont soutenus et souffert avec nous voici mon merci !! Que Dieu vous bénisse. Ahhh et pour ceux qui étaient contre nous, j'espère que vous êtes heureux !!! Mais ne venez pas jouer les amis pour obtenir quoi que ce soit (interviews, billets pour emmener les enfants et les amis aux matches, maillots ou photos) », a-t-il écrit. C’est dit !