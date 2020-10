Andrea Pirlo demande du temps pour sa Juventus

Sans Cristiano Ronaldo, absent pour cause de coronavirus, la Juventus a été accrochée ce samedi par le modeste promu Crotone (1-1). Une faillite collective alors que les Bianconeri n'ont pas réussi à faire sauter le verrou des locaux. Si la situation au classement n'est pas catastrophique (4e à 4 points du leader milanais), le niveau de jeu affiché par l'équipe d'Andrea Pirlo peut inquiéter.

Et le jeune technicien a préféré ne pas céder à la panique et a demandé du temps à la fin de la rencontre : « nous perdons des points, mais nous reviendrons plus fort. Nous avons besoin de temps et de pouvoir nous entraîner tous ensemble. Nous sommes une jeune équipe qui a besoin de travailler. Nous avons peu travaillé ces premiers mois, les joueurs sont allés en équipe nationale et les jeunes ont besoin d'acquérir de l'expérience lors de ces premiers matches. » À voir comment la Vieille Dame va réagir pour l'ouverture de la Ligue des Champions contre le Dynamo Kiev.