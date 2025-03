Algérie, OM : Amine Gouiri, c’est la folie !

Amine Gouiri est inarrêtable. Recruté par l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato hivernal, l’ancien buteur du Stade Rennais n’a pas tardé à enflammer l’Orange Vélodrome. Fort de 4 buts et 3 passes décisives sous le maillot olympien, le droitier d’1m81 s’est rapidement imposé comme le leader d’attaque du collectif de Roberto De Zerbi. «Gouiri doit travailler sur son estime de soi. Lui n’est pas entièrement conscient de sa force et ses qualités. J’essaye de m’en occuper. Il faut qu’il pense comme un numéro 9 parce qu’il en a les facultés. Il me rappelle de grands numéros 9 du passé. Il a tout, vraiment, pour pouvoir être un des plus grands avants-centres d’Europe. Il me rappelle Gonzalo Higuain dans sa façon de se déplacer. La façon dont il fait jouer l’équipe… maintenant il doit se spécialiser face au but», avait d’ailleurs déclaré le technicien italien à son sujet.

«J’avais l’habitude d’avoir des vestiaires cosmopolites avec des jeunes, des anciens, des très jeunes, des joueurs sud-américains, des Européens, ça ne me change pas, et on est comme une famille ici. Ca se ressent sur le terrain», ajoutait de son côté le principal concerné, au média local Maritima, pour justifier son départ canon dans le sud de la France. Parfaitement intégré à l’OM et décisif, l’international algérien (13 sélections, 6 buts) abordait donc logiquement cette trêve internationale avec le plein de confiance. Appelé par Vladimir Petkovic, l’ancien Lyonnais a d’ailleurs confirmé sa forme étincelante en ajoutant un but et une passe décisive, vendredi, contre le Botswana (3-1), dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. L’attaquant de l’OM a d’abord profité d’un centre précis d’Hicham Boudaoui et une bourde du portier adverse pour planter son 6e but en 13 sélections (44e).

Gouiri est toujours aussi bouillant !

Au retour des vestiaires, le natif de Bourgoin-Jallieu était une nouvelle fois décisif en servant Mohammed Amoura pour le but du break (52e). Bousculés par le Botswana et confrontés à un contexte difficile avec les fortes chaleurs en plein ramadan et un terrain compliqué, les Fennecs s’imposaient finalement 3 buts à 1 grâce au doublé d’Amoura, bien servi par Youcef Belaïli, de retour en sélection. Une victoire précieuse permettant à l’Algérie de reprendre la première place du groupe G avec 12 unités, à égalité avec le Mozambique. Présent en conférence de presse après la rencontre, Vladimir Petkovic saluait logiquement la performance des siens, qui plus est au regard des conditions extrêmes. «La rencontre s’est déroulée dans des conditions très compliquées. Même les joueurs du Botswana, pourtant habitués, ont énormément souffert et n’ont pu terminer les quatre-vingt-dix minutes qu’avec difficulté», notait d’abord le sélectionneur suisse.

Et d’ajouter : « c’était très éprouvant. C’est pour cela que le mérite revient à nos joueurs, qui ont su s’adapter intelligemment à ces conditions tout en livrant un match complet avec peu d’erreurs ». Face aux journalistes, le technicien de 61 ans est, par ailleurs, revenu sur ses choix tactiques et notamment le repositionnement d’Amine Gouiri sur le côté gauche - laissant la pointe de l’attaque à Amoura - au retour des vestiaires. «En seconde période, la rencontre était différente sur le plan tactique. Il nous était plus facile de faire la différence. Marquer en premier a été très important et les changements que nous avons effectués nous ont permis de l’emporter. Mais à cause du jeûne et de la forte chaleur, ce n’était vraiment pas facile. Le plus gros problème, c’est que le match a été programmé à un horaire inadapté vu la température élevée. Cela nuit à la santé des joueurs».

«Cette chaleur et l’état de la pelouse ont affecté les deux équipes. Maintenant, nous devons bien récupérer pour être prêts à 100 % pour le prochain match», concluait finalement l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux. Élu meilleur joueur du mois de février en Ligue 1, Amine Gouiri a lui, quoi qu’il en soit, confirmé sa très belle forme du moment. Une période faste qui ne saurait être dissociée de son repositionnement. À l’OM, RDZ l’a, en effet, placé dans l’axe, en véritable numéro 9, alors qu’à Rennes, et à Nice précédemment, le joueur formé à l’OL avait tendance à occuper un rôle d’ailier gauche contre-nature qui bridait forcément les qualités de joueur axial. Libéré, Amine Gouiri enchaîne désormais les prestations de haute volée et sera forcément encore très attendu, mardi soir à Tizi Ouzou (22 heures), pour le choc du groupe G face au Mozambique où les Fennecs - en cas de victoire - pourraient prendre une très belle option sur la qualification.