Coupe de France : Rennes renverse Chantilly dans la douleur, Montpellier massacre Metz, Nice s’offre Nantes aux tirs au but

Les seizièmes de finale de la Coupe de France se poursuivaient ce dimanche. Neuf matches avaient déjà eu lieu avec les qualifications de cinq équipes de Ligue 1 (AS Monaco, FC Lorient, Toulouse FC, Racing Club de Strasbourg et Racing Club de Lens) et quatre équipes de Ligue 2 (ES Troyes AC, Amiens SC, Stade de Reims et Laval). À 18h, on avait le droit à quatre nouvelles affiches intéressantes. Sixième de Ligue 1, le Stade Rennais était opposé à Chantilly, formation de National 2. Et l’équipe d’Habib Beye essayait de démarrer fort. Sur un centre de Mousa Al-Tamari, Estéban, Lepaul claquait une reprise détournée en corner par le portier de Chantilly Corentin Michel (11e). Dans la foulée, ce dernier s’interposait face à une tête d’Anthony Rouault (12e).

Les Bretons poussaient et Kader Meïté était tout proche de marquer à son tour (20e). Mais finalement, Chantilly a surpris son monde. Juste avant la pause, les joueurs de Chantilly allaient profiter d’un gros attentisme de la défense rennaise pour marquer via Evens Joseph (1-0, 42e). En seconde période, les Bretons allaient pousser pour revenir et Breel Embolo se voyait refuser un but pour hors-jeu (60e). Cela n’était que partie remise puisque Sambou Yatabaré était expulsé sur un tacle trop sévère sur Alidu Seidu (68e) avant que Quentin Merlin égalise sur le coup franc lointain (1-1, 70e). Mieux, Mousa Al-Tamari allait renverser le match quelques secondes plus tard avec un deuxième but (2-1, 71e). Puis un troisième avec une réalisation du jeune Équatorien Elias Legendre (3-1, 78e) juste après. Rennes a souffert mais s’impose 3-1 et se qualifie.

Montpellier explose Metz, Nice s’offre Nantes aux tirs au but

Dans le même temps nous avons eu le droit à une affiche 100% Ligue 1 entre deux équipes qui jouent le maintien, le FC Nantes et l’OGC Nice. Une rencontre assez ouverte où Nice a su trouver la faille au terme d’une belle action collective. Sur la droite, Tom Louchet piquait vers la surface pour Jonathan Clauss qui centrait fort devant le but. Sofiane Diop arrivait lancé pour conclure à bout portant (1-0, 25e). Après la pause, Sofiane Diop devait toutefois quitter le terrain blessé. Nantes pendant ce temps se galvanisait et parvenait à égaliser après une récupération haute. La frappe déviée d’Herba Guirassy terminant au fond des filets (1-1, 50e). Nice avait une nouvelle possibilité de passer devant, mais le penalty d’Elye Wahi était repoussé par Patrik Carlgren devant sa ligne (69e). Le match s’est achevé sur un match nul 1-1 et les deux équipes passaient par une séance de tirs au but. Maxime Dupé repoussait le tir de Youssef El Arabi pour une qualification niçoise (5-3).

Pensionnaire de Ligue 1, la lanterne rouge, le FC Metz, avait un gros morceau avec la réception de Montpellier pensionnaire de Ligue 2. Un match qui a mal tourné pour les Grenats puisque le gardien Ousmane Ba manquait rapidement une sortie provoquant un penalty. Téji Savanier se chargeait de conclure la sentence (1-0, 8e). Mieux, Montpellier se mettait à l’abri suite à une jolie frappe de Yanis Issoufou qui inscrivait ainsi son premier but au niveau professionnel (2-0, 21e). Après la pause, Montpellier enfonçait le clou grâce à la faiblesse messine et à Enzo Tchato (3-0, 46e). Nicolas Pays enfonçait le clou un peu plus en seconde période (4-0, 64e) Montpellier s’offre le FC Metz 4-0 et file en huitièmes de finale. Enfin, le dernier match opposait Le Mans et l’AS Nancy-Lorraine, deux clubs promus cette saison en Ligue 2. Serré, ce match a vu un joli bras de fer entre les deux formations qui s’est achevé sur le score de 0-0. Aux tirs au but, ce sont les joueurs du Mans qui se sont imposés (4-1).

Les matches de 18h :