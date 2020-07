Vente OM : Mohamed Ayachi Ajroudi rêve déjà de Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane

Depuis le vendredi 26 juin et les confidences de Mourad Boudjellal, l'ancien patron du Rugby club toulonnais, le sujet de la vente de l'Olympique de Marseille est partout. Rapidement, de nombreuses précisions sur ce projet de rachat du club phocéen arrivaient, avec le nom de Mohamed Ayachi Ajroudi en première ligne. L'homme d'affaires franco-tunisien, porteur de l'offre avec des fonds saoudiens, était rapidement sorti du silence sur une radio tunisienne pour parler du sujet.

Du côté de l'Olympique de Marseille, l'heure était au démenti. Après Jacques-Henri Eyraud, le président du club, en conférence de presse, le clan McCourt a lui aussi expliqué que le club n'était pas à vendre. Qu'importe pour Mohamed Ayachi Ajroudi. Cette fois-ci interrogé par Le Figaro, l'homme de 68 ans en a dit un peu plus sur son projet pour l'OM. Et les négociations semblaient bien avancées : «on était très près mais la presse a fait que ça s’est écarté. Mais maintenant, cela se calme un peu. (...) Les chiffres vont décider, dire si ces messieurs vont continuer ou céder. Nous, on aime le club. On est supporter et ce n’est pas d’aujourd’hui. L’objectif est de se mettre autour d’une table pour discuter. Nous ne sommes pas pressés.»

Qu’est-ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ?

Mais au cours de ce long entretien au quotidien, MAA ne s'est pas arrêté là. Et même si le rachat n'a pas encore eu lieu, ce dernier voit déjà les choses en grand pour l'OM. Du moins, il rêve de deux hommes en particulier, à commencer par le Portugais Cristiano Ronaldo, aujourd'hui à la Juventus. «Et un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j'en rêve à Marseille? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal», a lâché Mohamed Ayachi Ajroudi à nos confrères.

Et concernant l'entraîneur, le Franco-tunisien a aussi une petite idée, ou plutôt encore une fois un rêve, même s'il a reconnu qu'André Villas-Boas était bon : «celui en place est très bon, mais qu’est-ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? Zinedine Zidane ? (il sourit) C’est l’avenir qui nous le dira.» Mais pour le moment, il va falloir trouver un accord avec Frank McCourt pour racheter le club. Si l'Américain a envie de vendre.