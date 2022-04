OL : le groupe pour affronter Bordeaux sans Anthony Lopes et Tanguy Ndombele

Ce dimanche à 17h05, l'Olympique Lyonnais recevra Bordeaux au Groupama Stadium (rencontre à suivre sur notre live commenté. Un match qui aura des allures de rencontre pour la dernière chance de décrocher les Gones qui sont dixièmes de Ligue 1. Pour ce match, les Gones devront faire avec six absences. Trois de longue date avec Sinaly Diomandé, Maxence Caqueret et Rayan Cherki mais aussi les forfaits d'Anthony Lopes et Tanguy Ndombele.

Malade, Tino Kadewere manquera aussi ce match contre les Girondins. Sinon, c'est du classique avec la récente recrue Tetê et des cadres comme Moussa Dembélé, Lucas Paqueta ou encore Jason Denayer. Le jeune gardien Mathieu Patouillet est convoqué, mais ce sera Julian Pollesbeck qui occupera les cages en l'absence d'Anthony Lopes.

