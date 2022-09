Racisme : le message de soutien de Tottenham à Richarlison

La suite après cette publicité

Buteur ce mardi soir face à la Tunisie lors du festival réalisé par le Brésil (5-1), Richarlison a été victime d'un acte racisme. Une banane a été lancée sur la pelouse du Parc des Princes au moment de son but. Attristé, le joueur de Tottenham a demandé des sanctions pour ce geste et a fait part de sa colère : «j'espère que ce supporter puisse être reconnu et puni. C'est difficile. Ça arrive dans un stade, il doit être puni et ça doit servir de leçon à tous ceux qui veulent faire la même chose.»

Condamnant fermement l'acte grave dont a été victime son joueur, Tottenham lui a adressé un message de soutien : «nous sommes dégoûtés par les abus racistes envers Richarlison lors du match d'hier soir entre le Brésil et la Tunisie. Cela n'a pas sa place dans le football, ni ailleurs. Nous sommes avec toi, Richy.»

We are disgusted by the racist abuse of Richarlison at last night’s game between Brazil and Tunisia. This has no place in football, or anywhere.



We stand with you, Richy 💙 pic.twitter.com/lXIkBv96si