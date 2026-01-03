Menu Rechercher
Lecce : Tiago Gabriel dans le viseur du Bayern et du Barça

Titulaire indiscutable sous les ordres d’Eusebio Di Francesco, Tiago Gabriel s’impose comme l’une des révélations défensives de la saison à Lecce, actuellement 16e de Serie A. Le défenseur central de 21 ans a déjà disputé 18 matches toutes compétitions confondues, dont 17 comme titulaire, et s’est même illustré avec un but inscrit face à Cagliari. Solide, dominant dans les airs grâce à son gabarit (1,96 m) et régulier dans ses performances, l’international portugais Espoirs s’est rapidement installé comme un élément clé du dispositif des Giallorossi.

Ses prestations n’ont pas échappé à plusieurs cadors. Selon nos informations, Neom, le Barça et le Bayern Munich suivent de près son évolution. Malgré cet intérêt marqué, Lecce n’envisage pas un départ dès le mercato hivernal. Le club italien ne serait prêt à discuter qu’en cas d’offre jugée irréfutable, déterminé à conserver l’un de ses piliers défensifs au moins jusqu’à la fin de la saison. Affaire à suivre…

