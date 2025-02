Marcus Rashford explique le choix Aston Villa

Un nouveau départ ? Marcus Rashford a exprimé son enthousiasme lors de sa première interview depuis son arrivée à Aston Villa. L’attaquant anglais a souligné l’ambition du club et la grande opportunité que représente cette signature pour lui : «c’est une période ambitieuse pour ce club, et une grande opportunité pour moi de rejoindre l’équipe et de l’aider à aller de l’avant. » Il s’est également dit impatient de commencer : « j’ai hâte de participer à la première séance d’entraînement et, bien sûr, au premier match. »

L’international anglais (60 sélections) voit en Aston Villa un club en pleine progression, toujours en course en Ligue des champions, avec un entraîneur ambitieux et un effectif talentueux. « Je devais choisir un endroit où mon style de jeu pourrait s’épanouir, où je pourrais aider l’équipe et me redécouvrir en tant que joueur », a lâché le joueur. Avant de conclure : « je pense que c’est clair. Nous sommes évidemment toujours en Ligue des champions, nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition. Si vous ne visez pas la victoire, vous ne la gagnerez jamais. Ce sera mon principal objectif, et je continuerai à pousser en championnat pour aller le plus haut possible ». Le message est clair.