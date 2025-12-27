CAN 2025 : Osimhen et Lookman envoient un message terrifiant à l’Afrique

Après l’Égypte, le Nigeria est désormais la deuxième nation à valider son billet pour les 1/8es de finale de la CAN. Mais au prix d’efforts acharnés face à une équipe de Tunisie absente pendant une heure, puis réanimée (3-2). À l’heure de jeu pourtant, on avait toutes les raisons de croire que ce match serait une formalité pour les Super Eagles : Ademola Lookman avait fait le show en offrant deux passes décisives à Osimhen et Ndidi, puis en nous gratifiant d’un numéro d’équilibriste sur le but du 3-0, qui semblait sonner le glas.

Peut-être trop joueurs, les finalistes de la CAN 2023 ont finalement bien failli se brûler avec le feu : «on menait 3-0, mais on voulait marquer encore plus de buts, reconnaisait Lookman au micro de beIN SPORTS.. On en a pris un, ils ont eu un penalty qui n’en était pas un pour moi (sur une main d’Osayi-Samuel)… Mais on a réussi à gagner, c’est génial», ajoutait le Ballon d’Or africain 2024.

Osimhen avait promis de se racheter, Lookman est déjà sur un nuage

Ce soir, le Nigeria peut lui rendre grâce, ainsi qu’à Victor Osimhen, longtemps maladroit mais déterminant dans le succès de son équipe. Sa capacité à se créer des occasions, parfois à partir de rien ou en tout cas pas grand-chose, laisse penser qu’il pourrait laisser son empreinte dans ce tournoi une fois qu’il aura réglé la mire. «Je sais où il va se trouver sur le terrain, c’est important de le trouver parce que c’est notre buteur, un joueur important, et un joueur dangereux dans la surface », relevait Ademola Lookman, auteur d’un centre délicieux sur son but.

Si le Nigeria affiche la meilleure attaque de la CAN ce soir (5 buts marqués en 2 matchs), les deux hommes y sont pour beaucoup. Ces derniers jours, l’attaquant de Galatasaray s’était excusé publiquement pour la non-qualification de son pays à la Coupe du Monde (les Super Eagles ont été battus par la RDC aux tirs au but), promettant de se racheter lors de cette CAN. La route est encore longue, mais la quête d’Osimhen se dessine clairement. Avec Lookman comme frère d’armes.