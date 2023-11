L’assemblée générale de la LFP revalide l’accord avec CVC

C’est la fin d’un faux suspens. Sans grande surprise, l’assemblée générale de la Ligue a bel et bien revalidé ce jeudi l’accord avec CVC passé en 2022, d’après L’Equipe. Le Havre avait assigné la LFP en justice pour dénoncer cet accord, estimant qu’il lui était défavorable à titre personnel, les Normands ayant empoché moins en montant en Ligue 1 que s’ils étaient restés en Ligue 2, mais à titre collectif puisque ce contrat prévoit d’attribuer au fonds d’investissement 13 % du résultat net retraité de l’instance à vie, en échange de la création de la société commerciale et de 1,5 milliard d’euros.

Mais la Ligue a préféré couper l’herbe sous le pied au club doyen et de la justice, qui doit examiner en référé cette assignation le 28 novembre par le tribunal judiciaire de Paris. Elle a décidé d’avancer le vote prévu initialement le 7 décembre à aujourd’hui et a obtenu une large majorité. Si le décompte précis des votes n’est pas encore connu, Jean-Michel Roussier, le président havrais s’est retrouvé isolé, tout juste soutenu par Pierre Ferracci du Paris FC. Loïc Féry de Lorient et Laurent Nicollin de Montpellier auraient été particulièrement virulents à son encontre.