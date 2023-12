L’énorme troll des supporters allemands sur leur sélection

Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil, Toni Kroos, Jamal Musiala et… Emre Can ? Depuis 13 ans et l’introduction du trophée récompensant le meilleur joueur allemand de l’année, les heureux élus se souvent illustrés par des performances hors du commun, se distinguant dans les meilleurs clubs de la planète mais surtout, en sélection. Cette année, la donne pourrait brusquement changer. Alors que la fédération allemande a récemment ouvert les votes sur son site internet, la tendance penche vers une nomination d’Emre Can (29 ans).

Le milieu de terrain de Dortmund, qui n’a pas spécialement tiré son épingle du jeu cette année (il n’a disputé que 2 matches en intégralité avec la Mannschaft en 2023), truste en effet le classement. La raison ? Il s’agit tout simplement d’une plaisanterie des supporters allemands, agacés par les prestations de leur sélection (6 victoires, 2 nuls, 3 victoires en 2023), et incapables de désigner un véritable vainqueur. Pour le moment, le joueur recueille plus de 50% des voix, tandis que Niclas Füllkrug et Jamal Musiala restent bien derrière. Les votes sont ouverts jusqu’au 12 janvier.