Ballon d’Or : Luis Enrique dévoile ce qu’il manque à Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse avant la réception du MHSC ce vendredi soir, pour le match inaugural de la 11e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique (53 ans) est revenu sur la troisième place de son attaquant-vedette, Kylian Mbappé (24 ans), lors du classement du Ballon d’or 2023, remporté par l’ancien Parisien Lionel Messi (36 ans). Et d’après le coach espagnol, son numéro 7 sera bientôt récompensé par France Football, et pas qu’une fois.

«Pour gagner le Ballon d’or, en plus des performances individuelles qui sont très bonnes pour Kylian, il faut remporter des trophées en club et en sélection. On essaye d’en gagner le maximum à Paris et Kylian peut aussi le faire en sélection. Je suis sûr qu’il va gagner de nombreux Ballons d’or», a expliqué le technicien du club de la capitale face aux journalistes. Son début de saison devrait l’aider à aller chercher cet objectif, avec 12 buts en autant de rencontres depuis le début de saison.