AC Milan : les supporters ne veulent pas de Gianluigi Donnarumma

Auteur d’une nouvelle boulette dimanche soir lors du Classique face à l’OM (2-1), le portier du PSG Gianluigi Donnarumma est en plein doute actuellement et ce depuis son erreur face au Real Madrid en Ligue des Champions début mars. Le journal L’Équipe évoquait même dans son édition du dimanche un possible retour du gardien italien au Milan AC. Cependant, comme l’explique La Gazetta dello Sport, cette piste semble peu probable pour plusieurs raisons.

L’AC Milan, actuellement leader de Serie A, a recruté l'été dernier le gardien français Mike Maignan, qui réalise une très bonne saison avec 16 clean sheets en 33 matches cette année avec les Rossoneri. Donnarumma n’est plus le bienvenu à Milan, où les supporters le considèrent comme un traitre et n’ont pas oublié son départ libre pour le PSG l’été dernier. Le gardien de la Squadra Azzurra avait d’ailleurs vécu un retour à San Siro très mouvementé en octobre dernier lors de la demi-finale de Ligue des Nations entre l’Italie et l’Espagne.