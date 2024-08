Paulo Dybala a recalé l’Arabie saoudite

Al-Qadsiah a tenté le gros coup Paulo Dybala. Après avoir notamment recruté Pierre-Emerick Aubameyang, le club saoudien voulait attirer une nouvelle star de la planète football en la personne de l’international argentin, qui a cependant décliné la proposition. Selon les informations de Sky Italia, l’Argentin, désireux de rester à la Roma après deux premières saisons réussies, n’a pas souhaité répondre positivement à l’offre saoudienne.

Paulo Dybala disposait dans son contrat d’une clause libératoire de 12 millions d’euros pour tout club étranger venant aux nouvelles. Une clause étonnamment basse, qui s’est achevée cet été. Avec 39 buts, 16 buts et 10 passes décisives avec l’AS Roma en 2023-24, l’ancien joueur de la Juventus se sent bien dans la capitale italienne et ne prévoit pas de la quitter pour le moment.