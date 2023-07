Arsenal : Declan Rice va passer sa visite médicale aujourd’hui !

La suite après cette publicité

Courtisé aux quatre coins de l’Europe, Declan Rice devrait, sauf rebondissement, quitter West Ham et rejoindre Arsenal cet été pour un transfert estimé à 120 millions d’euros, bonus compris. Depuis, les médias s’agitent au sujet du milieu de terrain anglais et son arrivée chez les Gunners n’est plus qu’une question d’heures !

The Sun rapporte que le joueur de 24 ans doit passer sa visite médicale ce vendredi après-midi. Ainsi, le milieu récupérateur des Three Lions deviendrait officiellement le deuxième transfert le plus cher de l’histoire d’Arsenal après celui de Nicolas Pepe en 2019 (80 millions d’euros). Cette saison, Declan Rice a disputé 37 matchs, pour 4 buts et 1 passe décisive, avec les Hammers tout en reportant la Ligue Europa Conférence le 7 juin.

À lire

Mercato PSG : Kylian Mbappé aurait un faible pour Arsenal