PSG : nouvel assaut à venir pour Martin Skriniar

L’affaire n’est pas encore bouclée, mais les choses avancent. Hier, Beppe Marotta, le directeur sportif de l’Inter, a confirmé que le club lombard anticipait en coulisses l’éventuel départ d’un de ses défenseurs. Le dirigeant narazzurro ne l’a pas nommé, mais tout le monde a bien compris de quel joueur il s’agissait.

« C’est un marché où il est beaucoup plus difficile de remplacer un attaquant qu'un défenseur et ce sera probablement le secteur dans lequel nous devrons agir. Avec Piero Ausilio nous réfléchissons à des alternatives valables au cas où un défenseur devrait partir. » Après une première approche parisienne de 50 M€ (refusée), Martin Skriniar (27 ans) reste l’une des priorités du club de la capitale.

Relance du PSG pour Skriniar

Lié à l’Inter jusqu’en 2023, l’international slovaque (54 sélections, 3 buts) est toujours estimé entre 70 et 80 M€ par sa direction. Paris a bien tenté d’inclure quelques joueurs dans les négociations (Thilo Kehrer et Julian Draxler), mais les Milanais ont été fermes : du cash et seulement du cash. Sky Italia nous apprend donc qu’une deuxième offre de 60 M€ pourrait arriver aujourd’hui sur les bureaux intéristes.

Suffisant ? L’avenir nous le dira, mais l’Inter semble vouloir accélérer parallèlement dans le dossier Gleison Bremer. Le joueur du Torino a été identifié comme le successeur de Skriniar. Sky Italia ajoute d’ailleurs qu’une réunion entre les deux formations italiennes est prévue dans les jours à venir.