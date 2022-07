L'AS Roma n'a pas fini son mercato 5 étoiles !

La suite après cette publicité

Le mercato de la Juventus Turin fait beaucoup parler en Italie, avec les arrivées de Di Maria et Pogba, mais un autre club se distingue sur le marché des transferts depuis plusieurs semaines. Il s'agit de l'AS Roma de José Mourinho. Après une saison achevée à la 6e place de Serie A, le club de la Louve a décidé de frapper fort, en donnant à l'entraîneur portugais les moyens de ses ambitions et en collant à ses demandes. Exemple avec l'arrivée de Nemanja Matic, qu'il connait très bien puisqu'il l'avait recruté à Chelsea et à Manchester United !

Mais le véritable gros coup, vous n'avez pas pu y échapper, se nomme Paulo Dybala, présenté en grande pompe devant des milliers de supporters aux anges. L'Argentin de 28 ans sera le nouveau dépositaire du jeu offensif romain. Et beaucoup d'observateurs ont hâte de le voir évoluer avec Nicolo Zaniolo. Sauf que... Selon nos informations, l'AS Rome n'est pas contre le fait de s'en débarrasser cet été. Des contacts avaient été noués au cours de l'année avec l'AC Milan et surtout la Juventus Turin.

Zaniolo sacrifié

Mais à l'heure actuelle, c'est avec Tottenham que des négociations ont lieu pour l'international italien âgé de 23 ans et sous contrat jusqu'en 2024. Il y a des chances que la porte s'ouvre d'ici la fin du mercato, même avec une formule de prêt avec option d'achat. Les plans de Mourinho sont clairs, avec un 3-4-1-2, avec Pellegrini en soutien d'Abraham et Dybala. Zaniolo n'a pas forcément sa place dans ce schéma.

Comme nous vous l'avions révélé, la Roma est optimiste quant à ses chances de récupérer Georginio Wijnaldum pour bâtir un milieu avec Cristante. Et le club de la Louve souhaiterait, selon nos informations, récupérer Andrea Belotti (28 ans), dont le contrat s'est achevé avec le Torino. Mais il faut d'abord se séparer d'un attaquant, a priori Yeldor Shomuradov, utilisé en rotation la saison passée. Enfin, en défense aussi, il va encore y avoir du mouvement. L'ancien Lillois Celik est arrivé, et Eric Bailly est dans le viseur de Mourinho, tout comme le Français Dan-Axel Zagadou, libre après la fin de son aventure au Borussia Dortmund.