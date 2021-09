Serie A : tenue en échec par l'AC Milan, la Juventus inquiète

Avant le déplacement de Naples sur la pelouse de l'Udinese demain soir, la quatrième journée de Serie A se poursuivait ce dimanche à 21 heures avec un choc entre la Juventus Turin et l'AC Milan. À Allianz Stadium, les Bianconeri devaient relever la tête. Auteur d'un début de saison catastrophique (un match nul et deux défaites), la Vieille Dame, 17ème au coup d'envoi, avait fort à faire face à des Rossoneri toujours invaincus cette saison (trois victoires en autant de rencontres) et devant s'imposer pour prendre le fauteuil de leader. Pour cette rencontre, les hommes de Stefano Pioli se présentaient en 4-2-3-1 avec Maignan, un temps incertain, présent dans les buts, à l'inverse d'Ibrahimovic et Giroud, tous les deux forfaits. De son côté, Massimiliano Allegri alignait un 4-4-2 avec la présence de Rabiot dans l'entrejeu turinois. Devant, Dybala était associé à Morata.

La suite après cette publicité

Une rencontre qui démarrait tambour battant pour la Juve ! Suite à un corner mal négocié par les Milanais, Morata, lancé en profondeur, partait en contre-attaque, résistait au retour d'Hernandez pour tromper Maignan d'un ballon piqué du droit (1-0, 4e). Piqués par cette ouverture du score, les Milanais prenaient le contrôle des débats et imposaient une pression constante sur le but de Szczesny mais se montraient trop maladroits pour revenir dans cette partie. Solidaires et agressifs dans le duel, les Bianconeri parvenaient à rentrer aux vestiaires avec l'avantage au score. En seconde période, les esprits s'échauffaient à plusieurs reprises entre Milanais et Turinois dans un match perdant légèrement en intensité. À l'aube du dernier quart d'heure, les Rossoneri parvenaient enfin à trouver la faille dans la défense turinoise. Sur un corner de Tonali, Rebic prenait le meilleur sur Locatelli et décroisait sa tête dans le petit filet gauche de Szczesny (1-1, 76e). Longtemps devant au tableau d'affichage, la Vieille Dame concède finalement le match nul (1-1) et s'enlise dans les profondeurs de Serie A (18e). De son côté, l'AC Milan (2e) laisse le fauteuil de leader à son grand rival intériste. Lors de la prochaine journée, les Rossoneri accueilleront Venise tandis que les hommes de Massimiliano Allegri seront déjà sous pression à La Spezia.

Le classement complet de Serie A

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de la Juventus Turin

Le XI de l'AC Milan