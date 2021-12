PSG : Presnel Kimpembe songerait à un départ

Alors qu'il a disputé son 201ème match sous les couleurs de son club formateur contre l'Entente Feignies Aulnoye, en Coupe de France, dimanche (3-0), Presnel Kimpembe dispute déjà sa huitième saison consécutive au sein du groupe professionnel du Paris Saint-Germain. Actuellement en fin de contrat en juin 2024, l'international français s'interrogerait sur son avenir et serait ouvert à un départ de son club de cœur

Selon les informations de L'Équipe, le défenseur central de 26 ans aimerait découvrir un nouveau Championnat et serait intéressé pour découvrir la Premier League. Alors qu'il est particulièrement apprécié par Thomas Tuchel, lors de son passage au PSG entre 2018 et 2020, le technicien allemand aimerait faire venir Presnel Kimpembe à Chelsea et l'inclure dans sa défense à trois, afin de compenser un possible départ d'Antonio Rüdiger, une cible du club francilien pour renforcer sa défense...