RDC : polémique autour du partenariat avec l’AS Monaco

Le partenariat conclu en juin 2025 entre la République démocratique du Congo et l’AS Monaco, d’un montant total de 4,8 M€ sur trois ans, est désormais au cœur d’une enquête pénale à Monaco. Didier Budimbu, ministre des Sports congolais, défend vigoureusement l’accord, réfutant toute malversation financière et dénonçant un « acharnement » motivé selon lui par la haine d’un avocat proche de l’opposition. Selon lui, la première tranche du contrat a été réglée directement depuis le Trésor public vers le club monégasque, et il insiste d’après L’Équipe : « parler de blanchiment, ça n’a pas de sens. Qui a été corrompu dans cette histoire ? »

La suite après cette publicité

Pour concrétiser ce partenariat, le ministère congolais a fait appel à l’homme d’affaires français Aurélien Logeais, mandaté pour servir d’intermédiaire sans contrepartie financière. Budimbu précise que le rôle de Logeais s’est limité à la négociation au nom de la RDC, et que toute commission éventuelle relevait exclusivement du club monégasque. De son côté, l’AS Monaco affirme qu’il se tient « à disposition des autorités compétentes » et collabore pleinement avec l’enquête en cours.